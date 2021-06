Une fondation hospitalière médiévale : Notre-Dame à la Rose

L'hôpital Notre-Dame à la Rose (en néerlandais Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos) est une ancienne institution hospitalière située à Lessines, en Belgique, entre Tournai et Ath. Fondé en 1242 par Alix de Rosoit et Arnould d'Audenarde (présent à la bataille de Bouvines en 1214, tué à la bataille de Taillebourg en 1242) et confié à des religieuses, l’hôpital fonctionna jusque dans les années 1980. Il est depuis lors transformé en musée, exemple très complet d’institution hospitalière vivant en autarcie du Moyen Âge.

Classé depuis 1940, il est actuellement repris sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne. De grands travaux de restauration furent terminés au début de 2012.