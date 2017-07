Une histoire de l'automobile

Elle a changé notre rapport à l'espace et au temps, "et finalement à tout ce qui nous entoure". Du tacot pétaradant au bolide vrombissant, rutilante ou cabossée, l'automobile a inventé "le libre-arbitre de l'usage de la vitesse". Elle fait depuis des décennies partie de notre vie quotidienne. Indispendable pour certains, symbole de liberté pour d'autres ou de contrainte pour d'autres encore, elle "ne laisse pas indifférent", constate Mathieu Flonneau.

L'historien retrace l'histoire de l'automobilisme. Une histoire politique, culturelle, sociale, patrimoniale et économique. "On est sur quelque chose qui engage l'affect, une forme de vie et des usages qui dépassent de beaucoup un rapport utilitaire."