Une immersion dans la vie de nos ancêtres, les Gallo-romains

Autrefois, il y avait là les domus des riches propriétaires gallo-romains. Les Musée et sites archéologiques à Saint-Romain-en-Gal, dans la Vienne, représentent l'un des plus grands ensembles consacrés à la civilisation gallo-romaine en France. Il prépare une exposition, prévue pour février 2021, "L'art et la matière - Céramiques antiques et contemporaines". Thierry Lyonnet rencontre sa directrice Émilie Alonso.



le trésor de saint-romain-en-gal : Les domus et les mosaïques

D'une superficie allant de 2.500 à 3.500 mètres carrés, les vestiges des grandes domus montrent combien le site était aussi vaste que riche. Il faut imaginer de vastes maisons à péristyle, entourées de jardins et de voies romaines, d'entrepôts, de marchés et d'un "réseau souterrain d'égoûts encore très bien conservé".

Entre le Ier siècle av. J.-C. jusqu'au IVe siècle ap. J.-C., Vienne était "le point de rupture de charge" pour les bâteaux remontant le Rhône depuis la Méditerranée : on s'y arrêtait pour charger et décharger les marchandises. C'est bien le fleuve qui a permis à la dernière ville de la Narbonnaise antique de grandir et de prospérer. Et si l'on a trouvé de nombreuses représentations du dieu Océan dans les alentours, c'est bien parce que dans la mythologie de l'époque, "Océan est le père fondateur de toutes les rivièes et de tous les fleuves et qui est associé au Rhône". La célèbre mosaïque du dieu Océan est la première découverte sur le site en 1967 ; elle est restée l'emblème du musée.



un lieu d'archéologie expérimentale

Avec ses sept hectares, l'ensemble archéologique de Saint-Romain-en-Gal comprend aussi des ateliers de restauration, des fours et des vignes, car c'est un lieu qui accorde une grande importance à l'archéologie expérimentale. Ainsi, au cours d'événements comme les Journées gallo-romaines ou les Vinalia, le public découvre, démonstrations à l'appui, comment on fait cuire le pain à la façon des gallo-romains, ou comment on produit du vin.

Cela répond à une tradition propre au musée qui est de "véhiculer le discours scientifique par l'immersion, par l'expérience et l'expérimentation", nous explique sa directrice. L'exposition de février 2021 consacrée aux céramiques sera l'occasion d'une immersion dans l'art des potiers et des tuiliers, dont les techniques sont encore pratiquées de nos jours, en plus de la découverte des pratiques culinaires ou cultuelles de nos ancêtres.