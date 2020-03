Visite d'un dolmen partie 2

Lors des journées européennes 2017, l'association "les amis de saint Jacques d'Albas" a proposé la visite d'un dolmen, entre Laure et Caunes Minervois, Visite guidée par Jean Guilaine, audois, spécialisé dans le néolithique, professeur au collège de France.Ce scientifique décrit le site et l'histoire des fouilles et des restaurations assurées dans le courant du 20e siècle. C'est l'archéologue Germain Sicard qui avait démarré les travaux dans les années 20