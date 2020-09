Histoires de « Re-cyclage, Sur-cyclage » à la Fondation Datris,2°partie.

Re-cyclage, Sur-cyclage

Du 20 juin au 1er novembre. Fondation Villa Datris, 7 avenue des Quatre-Otages, L'Isle-sur-la-Sorgue. Gratuit. 04 90 95 23 70.

Danièle Kapel-Marcovici, Fondatrice et Présidente de la Fondation Villa Datris, nous apporte quelques précisions sur cette exposition :

" Pour sa 10ème exposition en 2020, la Fondation Villa Datris a choisi d’explorer le recyclage sous toutes ses formes dans la sculpture contemporaine et d’interroger notre relation aux objets…… Délibérément, par conviction ou par choix, les artistes ont recours au déchet comme matériau artistique à part entière, renonçant à l’acquisition de matériaux dits « nobles » pour créer ou composer leurs œuvres. Ces rebuts, déchets, détritus, objets laissés pour compte et rejetés par le flux de la consommation retrouvent un emploi, une utilité, une identité – véritable métaphore sociale".

« Recyclage/Surcyclage » rassemblera une centaine d’œuvres. Parmi les 89 artistes annoncés, on constate que, comme toujours, la Fondation Datris a à cœur de faire se côtoyer artistes de renommée internationale et artistes locaux.

L’identité visuelle de « Recyclage/Surcyclage » s’appuie sur une oeuvre de Daniel Firman (RaW, 2018).

Horaires La Fondation Villa Datris sera ouverte du 20 juin au 1er novembre 2020 pour sa nouvelle exposition Recyclage / Surcyclage.

Septembre et octobre : du mercredi au samedi 11-13h et 14-18h. Dimanche en continu.

Entrée libre Gratuité L’accès aux expositions, aux activités et aux événements est gratuit pour tous les publics.

Accessibilité Un ascenseur est disponible pour les personnes à mobilité réduite. Il permet d'accéder à 3 des 4 niveaux de la Villa (rez-de-jardin, 1er et 2ème étages), ainsi qu'à notre jardin en bord de Sorgue.

Nous pouvons organiser des visites guidées pour des groupes en situation de handicap. Notre équipe de médiation culturelle vous conseillera pour préparer votre visite, n’hésitez pas à nous contacter. ;