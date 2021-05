Hk l'humaniste, et sa chanson « Danser encore », font le tour d'un autre monde

Il nous propose un voyage 100% bonnes ondes, avec ses derniers titres, 100% ènergies positives et les clips réalisés en plein air avec du vrai public nous

Fort de ses origines pluri-culturelles Franco-Algériennes, HK réaffirme ses valeurs dans sa chanson « Danser encore », née aux premiers jours du 2ème confinement Français (Fin Octobre 2020) : « Nous faisons preuve d'irrévérence, Mais toujours avec élégance »... Le chanteur désactive littéralement la peur et s'oppose au concept de « non essentiel » appliqué à la culture : « Ils font preuve de tant d'insistance, Pour confiner notre conscience »...

Véritable hymne, « Danser encore », son deuxième après le célèbre « on lâche rien », est offert généreusement par l'artiste et fait un « buzz » de millions de vues sur les réseaux, entre les différentes versions, les reprises et autres Flashmobs..

A noter, pour fêter l'anniversaire de sortie du premier album d'HK : « Citoyen du monde », la mise en vente le 07 MAI 2021. d'un double VINYLE) Infos et prévente sur https://hk-officiel.com/ et téléchargement gratuit de « Danser encore » sur ce même lien !

--Voir ci-dessous un aperçu du tour du monde en cours de « DANSER ENCORE » :

- 175 000 vues rien que les dix premiers jours pour cette Compil Vidéo : Belgique, Allemagne, Pays Bas, Espagne, Réunion, Caraîbes et dans le grand Est notamment à Metz (vers la 2ème minute de la vidéo ) .. https://youtu.be/PIQvsOja_30 ( publié le 21 avr. 2021 par le Journal l'Humanité)

-Reprise en Italien à Bologne : En 5 jours, plus de 40 000 vues https://youtu.be/Sn-MBJdEc08 (« Danzare ancora » - publié le 25 Avril 2021) …. A noter, un insert de la chanson culte "Get Up Stand Up" signé Bob Marley vers les 9 minutes et 15 secondes de la vidéo.

