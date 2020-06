Hommage à Guy Bedos (1)

Hommage à Guy Bedos enregistré à La Passerelle à Florange. Guy Bedos a répondu le 15 novembre 2016 à l'invitation de son directeur Pascal Jascula pour une soirée entre amis, non pas un spectacle mais un échange avec le public. Guy Bedos lira également quelques pages de son dernier livre sorti en 2017, « A l'heure ou noircit la campagne » et c'est de l'électorale dont il s'agit. Bravo et merci Hommage à Guy Bedos 1ère partie.