"Honoré et moi" de Titiou Lecoq

Démystifiant l'écrivain français Honoré de Balzac, l'auteure Titiou Lecoq souligne la modernité d'un Balzac qui veut devenir riche et célèbre grâce à sa plume.

Dépensier et piètre homme d'affaires, il n'a cessé de se lancer dans des entreprises hasardeuses qui l'ont endetté. Dettes qu'il n'honorait pas, préférant dépenser son argent à des choses plus frivoles...