"Horizons d'Eaux #3" et "Je suis né étranger", l'art contemporain, à l'honneur

Présentation avec Chris Canaby, chargée de communication de "Horizons d'Eaux #3 - La Traversée", parcours d'art vivant et d'art contemporain sur le Canal du Midi, réalisé par les Abattoirs et le FRAC Occitanie Montpellier et de "Je suis né étranger - L'artiste est l'exil", programmation d'art contemporain des Abattoirs, en partenariat avec La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, commémorant les 80 ans de la Retirada.