Horloges à encens et horloges à huile (6)

Après la clepsydre et le sablier, d’autres instruments ont été utilisés pour déterminer non pas l’heure, mais un laps de temps.

En Chine par exemple, on brûlait dans une espèce de jonque, des bâtonnets d’encens auxquels on attachait des fils de soie, avec au bout une boule qui tombait à mesure que les bâtonnets d’encens se consumaient.