Un chat, un libraire et une liste de crimes parfaits tous issus de la littérature : voici un savant mélange pour obtenir une intrigue intelligente, haletante et surtout surprenante ! Le petit plus de ce titre ? Le héros de l'histoire est libraire et surtout, son chat roux (mascotte de sa librairie) n'est pas sans connaitre le fin mot de l'histoire ...