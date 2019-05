Au sommaire : Humour et sens !



-CULTURE DE SENS

« Être parents, mieux vaut en rire » de Erika Leclerc-Marceau

Extrait du spectacle présenté 125 fois en France



-PEU DE GENS EN PARLENT

« Guillaume Vermette, clown humanitaire et thérapeutique »



-REMUSICALISER LE MONDE

« Être chef d’orchestre, c’est pas toujours drôle »,

une création radiophonique, musicale et humoristique, sans paroles,

de notre chef d’orchestre en résidence Martin FERRON



-BESOIN D’AILLEURS

Aurélie Fontaine, notre journaliste à Dakar nous fait découvrir STATE AFRIQUE,

un site parodique d’actualités, de fausses nouvelles journalistiques,

pertinentes et engagées

Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation