On vous emmène en voyage gastronomique, botanique, poétique. Oui, rien que ça !

Déguster la cuisine de Humus x Hortense - établissement végétarien - est une véritable expérience. Grâce à Nicolas Decloedt, sa créativité et son art de la cuisson, on redécouvre les légumes, croquants, piquants moelleux, goûteux qui nous font passer le goût de la viande.

On vous le recommande chaleureusement !

Humus x Hortense - rue de Vergnies, 2 - 1050 Bruxelles