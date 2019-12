"I feel good" : Emmaüs VS start'up nation

Jacques a tout raté. Mais il a envie de devenir riche et de réussir, comme Bill Gates. Et il a une idée !

Le temps de démarrer son projet, Jacques va demander à sa soeur, Monique, de l'héberger. Monique qui, après avoir perdu boulot et mari, est devenue responsable d'une communauté Emmaüs. Voilà le début de I feel good. Un film interprété à merveille, tourné dans une vraie communauté.

"Sans parler de Dieu, le film aborde des questions évangéliques et spirituelles"

Le personnage caricatural de Jacques est prétexte à montrer les travers d'une société de consommation qui glorifie la réussite individuelle et matérielle.

Une parodie qui va jusqu'à l'absurde. Certains spectateurs en seront agacés, d'autres jubileront. "Mais en tous cas, sans parler de Dieu, le film aborde des questions évangéliques et spirituelles. La soumission à l'argent, le partage, l'essentiel, la valeur humaine..." souligne le Père Michel Tournade.



Pour voir les extraits forts du film et en débattre :

Rendez-vous le mercredi 8 décembre 2019.

2 séances : 18h ou 20h15, dans les salles de l'Eglise Sainte-Bernadette, à Annecy