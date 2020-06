Il est de temps de ressortir!

Tous les rendez vous à retrouver sur http://www.melting-actu.com/

L'Aérogare Station Lothaire 69, Rue Lothaire, Metz avec sa terasse légendaire et sa nouvelle formule cuisine : Aéro-Burgers, grillades, salades, flamms, bruschettas, planche mixte..

L'équipe de l'aérogare a mis en place avec un organisme de contrôle un protocole convivial et fluide pour que la fête puisse continuer ...

- Les Mercredi 18h à 23h

Apéro mystère Entrée libre

Les mystères d’un jardin, Les secrets d’une terrasse, Les énigmes d’un chapiteau...Remuez le tout et vous obtiendrez les révélations d’une scène magique !!

Chaque mercredi un invité surprise ou un groupe inattendu viendra charmer vos oreilles.

Ce mercredi 17 Juin à 20h, la surprise est de taille avec : MR SACHA « Soul Tribute »

-Les Jeudis 18h - 23 h

Garden Party Surprise Entrée libre

Animation en tout genre, concert, blind test, dj set …

-Les vendredis de 19h à 02h

Bal pop Entrée 10 euros 1 conso. offerte

Aérogare Station Lothaire 69, Rue Lothaire, Metz

Un concert plus un mix DJ, des animations, du karaoké, un moment unique à savourer tous ensemble.

-Les Samedis 19h à 02h

Grand Mix 60 à nos jours DJ Entrée 10 euros 1 conso. Offerte

Véritable shaker musical de vos univers kaléidoscopiques favoris, voici une soirée tonitruante ou rythmes, mélodies, tubes et pépites sonores, vont vous faire tourner la tête !

Disco, soul, funk, house, Hip-Hop, latino, R’n’B, pop et rock, des années 70 à nos jours !!

21 Juin 2020 Metz "Fête de la musique au balcon",

trois façons de fêter la musique cettc année car en raison des mesures liées au Covid-19 , la fête de la musique évolue :

Une forme participative de midi à minuit : invitant les habitants à jouer et mettre de la musique depuis leur domicile : fenêtres, balcons, jardins ou cours d'immeuble ...

Une forme déambulatoire avec des musiciens DJs qui sillonneront les rues de Metz sur d'étonnantes plateformes "Tous au balcon" – De 16h à 22h

Grâce à l'association « Voulez-vous Danser », les Messins n'auront plus qu'à tendre l'oreille et à être prêts à saluer les artistes depuis leur balcon !

Une forme numérique de midi à minuit par le biais d'un marathon musical proposé par les 30 villes créatives UNESCO musique à écouter sur internet.

12 heures de musique inédites seront diffusées sur les comptes Facebook, YouTube, Instagram du cluster, puis relayées sur les réseaux sociaux de la Ville de Metz et de la Cité musicale-Metz.

Les artistes représentant Metz, ville UNESCO musique, .

Orchestre national de Metz dir. D.Reiland Sérénades de Dvorák et Tchaïkovsky.

P V L S A R Time Over Flower's Field (programme de soutien impulse)

Bambou Master of a Fishbowl Out of your mind (programme de soutien impulse)

Le Concert Lorrain Boismortier, Sonate pour violoncelle et clavecin op59 n°2 sol M.

