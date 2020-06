Il est grand temps de rallumer les étoiles - 1 juillet 2020 à 19:12

Carole Le Kouddar

Carole Le Kouddar Depuis de nombreuses années je partage haut et fort l’urgence du poème ! Au-delà de ma propre écriture en qualité de poète (Yil Éditions), j'œuvre pour dire la nécessité de cette parole si particulière en participant ou organisant divers événements poétiques : Printemps des poètes, Salons, itinéraires d’artistes, Nuits romantiques des plus beaux villages de France etc.