Il est grand temps de rallumer les étoiles - 27 novembre 2019 à 19:12

Carole Le Kouddar et Sophie Carou-Rivaud

Sophie Carou-Rivaud Avant d’être attachée culturelle, guide de territoire et praticienne en massages bien-être, la poésie m’avait toujours accompagnée lors de mes états d’âme... C’est lorsque j’ai participé au Printemps des poètes, dans le cadre d’un concours organisé par les médiathèques, que j’ai eu envie de transmettre ma passion. Comme un art et un savoir-vivre, la poésie enchante notre monde pour ceux qui tendent l’oreille. Carole Le Kouddar Depuis de nombreuses années je partage haut et fort l’urgence du poème ! Au-delà de ma propre écriture en qualité de poète (Yil Éditions), j'œuvre pour dire la nécessité de cette parole si particulière en participant ou organisant divers événements poétiques : Printemps des poètes, Salons, itinéraires d’artistes, Nuits romantiques des plus beaux villages de France etc.