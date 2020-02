Il existe un Turner avignonnais : c'est Bernard Rosenzweig !

Bernard Rosenzweig est un artiste-peintre qui a vécu longtemps en région parisienne . Sa peinture se composait alors de blanc et de noir .

En 2011, en devenant avignonnaise, la lumière provencale fait de lui un peintre de la couleur et on ne peux m'empecher de penser à Turner.

En effet , grace à un art consommé du grattage selon ses termes , il obtient sur ses toiles des ambiances floues et mystérieuses qui laissent au spectateur le loisir d'imaginer à sa façon un paysage , une atmosphère ou une scène.

Depuis ces derniers mois ,les toiles de l'artistes deviennent plus claires et presque blanches . Le caractère énigmatique s'en trouve renforcé.