Ilios Kotsou ou "Monsieur Bonheur" : un chemin vers la sérénité

Ilios Kotsou est docteur et chercheur en psychologie, il est connu pour être l'un des spécialistes des émotions. Ce qui le motive au quotidien, c'est le bien-être et l'épanouissement de chacun. Pour cela, il n'hésite pas à faire se rencontrer les sciences, la méditation, la psychologie et la solidarité. Ilios Kotsou est l'invité de Thierry Lyonnet.

ÉLOGE DES émotions

Ilios Kotsou a quelque chose de lumineux, comme son prénom qui veut dire soleil en grec. Pourtant celui qui cherche le bien-être de chacun à travers ses cours et ses nombreux livres a eu un parcours souvent bouleversé. Il n'est donc pas étonnant qu'il se soit rapidement passionné pour les émotions.

"Comme beaucoup d'entre nous, j'ai vécu des accidents de parcours dans mon existence et le fait d'avoir été témoin de personnes qui ont été importantes pour moi mais qui m'ont démontré à quel point le fait d'être mal avec ses émotions pouvait pourrir une existence" raconte-t-il, l'a orienté vers la recherche dans le domaine des émotions. C'est en vivant de grands bouleversements, comme la perte, très jeune, de ses deux parents et en voyant l'impact des émotions sur ses proches, qu'Ilios a souhaité en comprendre les mécanismes.

"J'ai vu tellement de gens qui étaient victimes de leur vie intérieure, que c'est une des choses qui m'a donné envie d'aller explorer ce versant-là : qu'est-ce qu'on fait pour être en paix, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être détruit lorsqu'on a peut-être traversé des moments difficiles."

Spiritualité : richesses et limites

Né en 1973, d'un père grec et d'une mère allemande, Ilios Kotsou est aujourd'hui belge. Cette triple culture l'a influencé sans pour autant que cela ne soit déterminant. "J'ai pas de sentiment d'appartenance aux nationalités, je me sens faire partie de cette grande famille humaine" explique-t-il. Lui qui a grandi dans une communauté bouddhiste "sectaire" jusqu'à ses dix-sept ans, se méfie du communautarisme.

"J'ai eu un moment où j'étais dans le rejet de toutes formes pas de philosophies mais en tout cas de religions [...] ce sont mes blessures d'enfance qui m'avaient amené à un rejet de toutes formes de spiritualité organisée" se souvient-il.

Plus tard en observant le monde qui l'entoure, il réussit à s'ouvrir davantage à la spiritualité en général. "Aujourd'hui j'adore les endroits spirituels et religieux qui portent souvent quelque chose, qui portent une histoire, une ambiance, une possibilité de tranquillité avec l'autre face parfois aussi, de l'intolérance, du dogmatisme" explique Ilios Kotsou.



"Aujourd'hui j'adore les endroits spirituels et religieux qui portent souvent quelque chose, une histoire, une ambiance, une possibilité de tranquillité."