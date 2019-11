Imagine et vous - 17 décembre 2019 à 19:30

Tous les mardi à 19h30 et tous les samedi à 11h

Xavier Mateos vous parle de la culture de l'imaginaire et de son actualité, avec des interviews de ceux qui participent à cette culture. Que ce soit la littérature, la BD, les comics ou les manga, mais aussi les jeux (de société, de rôle ou de figurines...), cette culture est en constante évolution et elle fait parti de notre quotidien de plus en plus.