"The Indian Queen" de Henry Purcell à l'Opéra de Lille

D'emblée, dès les premières mesures, c'est un "ballet" des cinq écrans qui, des cintres, offrent un contrepoint quasi baroque à l'épure scénographie du plateau, tant dans le jeu des "toiles" volantes que dans "l'apparat" des comédiens. Prises au Proche Orient, les images de chaos urbain, puis de conflits, projetées sur ces écrans ravivent bien de souvenirs dont il faut se détacher pour entrer pleinement dans l'oeuvre de Purcell.

Quand s'impose le propos grâce au jeu des comédiens, c'est alors que la musique et son interprétation - par les musiciens, les solistes et les choeurs dirigés par Emmanuel Haïm - vous saisissent. Tout à coup, au-delà de réminiscences du Proche-Orient, ce qui est donné à voir et à entendre s'harmonise parfaitement, avec même - oserais-je le dire - une rare pudeur. C'est alors que se déploie le travail de Guy Cassiers, notamment avec cette fascinante scène d'interprétation des rêves de Zempoalla, mais aussi avec cet écart permanent et signifiant entre le jeu des comédiens du plateau et celui de ces mêmes comédiens filmés, en particulier dans les scènes des deux derniers actes.

C'est ainsi que pourrait être mis en scène un oratorio. Or, lorsque, tel un choral, le choeur final à résonné, on ne s'empêcher de songer à l'une de ces "Passions" de Bach que Guy Cassiers serait ainsi "prêt" à mettre en scène.

C'était une gageure de proposer "The Indian Queen". Hier soir, c'était une évidence, non seulement en raison de l'oeuvre théâtrale elle-même, dans la lignée du théâtre élisabéthain jusque dans le monologue final, mais aussi en raison de la musique si profondément sensible et intérieure de Purcell. Et cette évidence est judicieusement et parfaitement servi par le travail de Guy Cassiers et d'Emmanuelle Haïm.