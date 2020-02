Industrie Magnifique : rencontre avec le binôme des "L du désir"

"Les L du désir", l'oeuvre de Benjamin Kiffel réalisée en collaboration avec le groupe L&L Products, sera installée place d'Austerlitz.

Benjamin Kiffel revient pour la seconde édition de l'Industrie Magnifique. Par contre, pour le groupe L&L Products, c'est la première année de participation à l'événement.

Comment l'artiste et l'entreprise ont-ils décidé de travailler ensemble ? Quels enjeux derrière une première collaboration ?

Benjamin Kiffel, artiste, et Thierry Potier, responsable des Ressources Humaines au groupe L&L Products, répondent aux questions de Benjamin Vernet.



L'Industrie Magnifique :

Le concept de l'événement est audacieux : faire travailler ensemble des artistes et des entreprises, puis exposer leurs oeuvres communes sur les places et dans les rues de Strasbourg, pendant une dizaine de jours. Un événement qui coute entre quatre et cinq millions d'euros à organiser !

Pour cette deuxième édition, plus d'une trentaine d'oeuvres seront exposées dans les rues de la capitale alsacienne. Certaines sont encore en cours de conception. Le programme complet devrait être dévoilé début avril. En 2018, l'événement avait attiré près de 300.000 visiteurs.