Initiatives solidaires au cœur du choletais !

Qu’est ce que l’innovation en entreprise? Est-ce un concept réservé aux multinationales et à leurs services "Recherche et Développement" ? Une analyse de Joris Terrier avec reportage auprès de chefs d’entreprise,

Focus sur l’association ESSAIME Afrique : depuis 60 ans, cette structure envoie en Afrique des colis de vêtements, produits d’hygiène, fournitures scolaires, et bien d’autres biens de première nécessité. Présentation par Anne-Sophie Guibé,

Carnet de route avec Pascal Pavie : où en est-il de sa « Route du Coeur » ? Entretien exclusif en direct de la marche qu’il réalise au profit d'enfants hospitalisés,

L’association Fraternité Migrants Sacré-Cœur Cholet. A quoi sert cette structure, quelle est son action et pourquoi ? Interview de Caroline Bléhaut, membre de l’association.