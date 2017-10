Aujourd’hui Anne Battandier reçoit Anne Laure Billon, libraire au rayon Jeunesse, ado, jeunes adultes de la librairie de Paris à Saint Etienne. Elle nous présente Inséparables de Sarah Crossan, traduit de l’anglais (GB) par Clémentine Beauvais, aux éditions Rageot.

Ce que nous imaginons comme une catastrophe, vivre fusionner à sa soeur, est pour elles une force et une chance. Elles ne sont pas un monstre, elles ne sont pas étranges mais elles ne sont pas uniques non plus. Elles n'aspirent qu'à vivre simplement et normalement.