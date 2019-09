Intemporel et irrésistible Louis de Funès

C’est sans conteste l’acteur le plus connu du cinéma français. Pas un acteur dramatique, mais bien un acteur comique, qui continue d’être plébiscité par des générations successives, grâce à la télévision, mais aujourd’hui grâce à la vidéo sur internet et aux partages sur les réseaux sociaux. Nous rendons hommage dans cette émission bien sûr à Louis de Funès, décédé trop jeune en 1983, après une carrière de près de 140 films. L'intemporel et toujours irrésistible Louis de Funès !