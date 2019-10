Isabelle Rabineau

" Lancement de la Fête du Livre "

Isabelle Rabineau, commissaire générale de la Fête, présente le programme des trois journées de la Fête.

Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Isabelle Rabineau – l’Opéra par l’Opéra – 20 €

L’Opéra de la ville de Saint-Étienne fête 50 ans de talents. L’occasion pour la Fête du

Livre de publier un ouvrage qui rappelle sa belle histoire.

Née de la volonté d’André Malraux, celle de permettre l’accès aux œuvres artistiques au plus

grand nombre, la Maison de la Culture et des Loisirs de Saint-Étienne fut inaugurée en 1969.

Cinquante ans et quatre patronymes : « Maison de la Culture et des Loisirs », « Maison de la

Culture et de la Communication », « l’Esplanade » et depuis 2007, « l’Opéra Théâtre ».

Quatre patronymes et trois incendies : le premier ravage en 1976 le théâtre Copeau, le second

détruit l’entrepôt des décors en 1986, enfin le troisième anéantit le Grand Théâtre en 1998.

Quatre patronymes, trois incendies et deux grands patrons. Jean-Louis Pichon qui « a désiré

constituer une œuvre personnelle au lieu d’entériner le choix des autres » ouvrant la voie « à

un Opéra de découvertes dans le domaine des répertoires et du choix des artistes » et Eric

Blanc de la Naulte » qui aujourd’hui poursuit ce chemin original et ambitieux.

L’ouvrage, fortement illustré, est une succession d’entretiens, de la dame de l’accueil au

directeur technique en passant par le chef de choeur. Mettre en lumière la formidable

implication de tous - qu’ils viennent de Montréal ou de Villeboeuf-le-Haut – telle était la

volonté d’Isabelle Rabineau responsable de la publication.

Mais la passion des Stéphanois pour le théâtre, l’opéra et le spectacle en général - Serge

Granjon le souligne dans son préambule historique - ne date pas de la création de la Grande

Maison du jardin des Plantes. Après le premier théâtre apparu en 1765 Place Chavanelle,

naquit celui du Pré de la Foire à l’angle de la place du Peuple et de la rue Alsace-Lorraine,

(alors rue de la Comédie) puis le théâtre municipal, place des Ursules, rebaptisé Théâtre

Massenet en 1913 et qui lui ne brûla que deux fois mais la deuxième ne laissant qu’un tas de

cendres. Ensuite ce fut l’Eden (devenu Cyrano de 1933 à 1938) où, en attendant 1969 nous

avons pu admirer - entre deux poteaux et en se tordant le coup pour ceux de la poulaille -

d’inoubliables spectacles.

Vendredi 11 Octobre à 18 heures et au Campus Tréfilerie Bâtiment M enregistrement

public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Isabelle Rabineau. Commissaire

générale de la fête du Livre de Saint-Étienne, elle présentera le programme de la 34 e

Fête ainsi que « L’opéra par l’Opéra » A 17 h 15 même lieu, enregistrement public

d’une « Carte Blanche » avec Polo Breitner pour son livre « L’énigme Tuchel ».