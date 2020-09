J'ai peur quand la nuit sombre

À la nuit tombée dans les jardins de Châteauvallon, où le familier côtoie « l’inquiétante étrangeté », Édith Amsellem et sa compagnie ERd’O s’inspirent d’un conte bien connu : Le Petit Chaperon rouge. On suit un fil rouge (un vrai fil de laine écarlate) et l’on découvre une installation où tout est suggéré avec tact, la maison de la maman et celle de la mère-grand, le sentier dans la forêt qui les relie…Tout autour, les spectateurs sont libres de s’asseoir ou de circuler, de choisir un angle de vision.