J'ai tant rêvé de toi Robert Desnos

Dans le cadre du 23 ème Printemps des poètes, Odile How Shin Koy lit « J'ai tant rêvé de toi » de

Robert Desnos.

En 1926, le poète connaît un amour passionnel mais non partagé avec la chanteuse Yvonne

GEORGE. Les vers sont marqués par l’absence et le manque.