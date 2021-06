J'aimerais, le nouvel album 12 titres de Frédéric Zeitoun

Frédéric Zeitoun est un parolier et chroniqueur musical qui a prêté sa plume à de nombreux artistes: Frédéric François, Louis Bertignac, Daniel Levi, Hugues Aufray, Georges Chelon, Zaz, Enrico Macias, Charles Dumont, Michèle Torr, Smaïn, Carlos, Anne Baquet, Ensemble, Annie Cordy, Myriam Beldi, Lena K, Richard Dewitte… et quelques parodies avec Laurent Gerra….

Deux ans après « Duos en solitaire », il est enfin l’heure de vous présenter son nouvel album "J'aimerais", composé de 12 chansons et qui est sorti le 28 mai dernier.