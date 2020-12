"Jade et les sacrés mystères de la vie" de François GARAGNON. Sur un ton toujours très spirituel, ce livre qui regorge de saveur, de joie et d'humour a séduit des lecteurs de tous âges, il est d'ailleurs régulièrement réédité depuis sa parution en 1991, et traduit dans de nombreuses langues. Cet ouvrage à la spiritualité ensoleillée nous est conseillé par Diane Sabatier.