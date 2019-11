Japon, les Sakura, le temps des cerisiers

De plus grâce au Japan Rail Pass, il est facile de traverser le pays du nord au sud.

Suivez le guide vous invite à faire deux rencontres, Catherine Breard, plus connue sous le nom de Maman au Chocolat pour la mousse qu'elle fait découvrir aux gourmands japonais.

Elle est accompagnée de son mari Philippe Morel .

Ils nous emmèneront admirer les fameux Sakura, les cerisiers en fleur..

Nous terminerons l'émission avec Claude Rival, guide et enseignant français.