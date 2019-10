Jardin des retours

Michel Begon doit sa célébrité à une fleur, ce qui n’est pas si fréquent dans ce monde matérialiste à l'excès, surtout si l’on pense que le genre de cette fleur rassemble 2000 espèces originaires de 4 continents dont on a obtenu près de 15000 hybrides . 15000 fois célèbre .

Attention , Michel Begon n’était pas n’importe qui, blésois de vieille souche et de vieille bourgeoisie, disons de noblesse de robe c’est plus chic. Il fit une belle carrière dans la magistrature. Mais voilà , il était le cousin germain de l’épouse du Grand Colbert , et cela aide un peu . Et comme c’était un esprit ouvert, curieux et un organisateur fiable et de talent, il devient trésorier puis commissaire de la marine à Toulon puis à Brest, intendant du Havre, de Marseille, puis intendant général de Rochefort , pôle de la construction des grands vaisseaux de la marine de guerre, La Royale . Son cursus honorum l’ayant conduit 3 années aux Antilles, particulièrement en Martinique. Le Roi lui demande d’organiser un voyage d’exploration. Il y envoie un dessinateur , un médecin et un botaniste aquarelliste réputé, moine de surcroit Charles Plumier, qui entre de multiples investigations, découvre 6 petites plantes herbacées. Il étudie , compare , dessine , découpe , et baptise le genre "Begonia".