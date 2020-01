Jardins Andalous

On retrouve partout dans les jardins cette rigueur mathématique, dans les cours, les patios, les bassins , les topiaires et l'agencement des paysages , dans cette mise en place de l'eau , reflet des quatres fleuves du Paradis qui se rejoignent en forme de croix , mais aussi dans les mosaiques si abondantes qui de l'étoile à la fleur sont le continuum , la perennité de la Nature.Des dessins simples qui muent en dessins de plus en plus complexes , des formes géométriques qui s'assemblent en séries numériques , mais qui sont toujours identifiables par l'oeil du flaneur.