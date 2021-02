Jardins de la cote d'Azur

Un fonctionnaire lettré , bonapartiste et bourguignon , un ami d’Alphonse Daudet qui écrivit pour la

nouvelle « Le sous-préfet aux champs » , passait l’hiver dans sa villa joliment nommée « Les violettes »

près de Cannes . Après 1870 , à la chute de l’empire , Stephen Liégeard démissionna et partagea sa vie

entre sa Bourgogne et la cote méditerranéenne , ou il mourra à 95 ans après avoir inventé un terme qui

deviendra célèbre « Cote d’Azur » .