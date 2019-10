Jardins en banlieue

Faut il croire tout ce que l’on nous dit ?

Prenez cet aphorisme : "Il faut mettre les villes à la campagne, parce que l’air y est meilleur ", généralement attribué à Alphonse Allais, serait en fait à mettre au compte de l’illustre inconnu Jean-Louis Auguste Commerson et encore on en est pas sûr.

Qui croire ?

On nous dit que les villes doivent devenir vertes, est-ce bien le rôle, enfin disons l’objet d’une ville que de devenir verte, la césure entre ville et campagne, doit elle disparaître, les deux se mélanger ? Sachant bien que ce que nous appelons campagne est une Nature profondément transformée, extrêmement jardinée par la main humaine. Une Nature naturelle, un espace absolument vierge, digne du premier jour, se fait bien rare sur notre planète si densément habitée.