Jazz à Vienne, Up Above My head 1/4

Cette semaine, En Mode Avion, vous fait découvrir les coulisses du spectacle d’ouverture de Jazz à Vienne. Up Above my Head. L'équipe de cette création originale nous a ouvert les portes d'une des répétitions à Paris et nous en dévoile quelques secrets de fabrication. Dans ce premier épisode, le pianiste de jazz, Raphaël Lemonnier nous raconte comment ce vieux rêve est devenu réalité sous l'impulsion de Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne.

Un vieux rêve

Tout commence par un cadeau que Raphaël Lemonnier a reçu à 11 ans : un coffret de vinyls regroupant des chants afro-américains : gospels, négro spirituals et work songs . Des décennies et des concerts plus tard, Raphaël Lemonnier sait très vite que c'est à Camille et Sandra Nkaké qu'il confiera le chant.

Un répertoire revisité

Autour de ce noyau chant-piano, Clément Ducol souffle des idées d'arrangements pour renouveler le répertoire. Les instrumentistes Raphaël Imbert, Pierre-François Dufour et Christophe Mink y apportent leurs propres sonorités pour mettre en valeur l'actualité, l'universalité et la vivacité de ce ces chants.

Up Above my head,

vendredi 28 juin, Théâtre Antique de Vienne

ouverture de Jazz à Vienne

Réservez vos places sur le site de Jazz à Vienne

et par téléphone au 04 74 78 87 87