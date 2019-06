Jazz à Vienne, Up Above My Head 2/4

Le Festival Jazz à Vienne débute vendredi 28 juin . L’événement de cette ouverture sera la création du spectacle Up, Above My Head. Hier, Raphaël Lemonnier, pianiste de jazz à l’origine du projet, nous expliquait comment tout est né de disques vinyls qu’il a reçus en cadeau à 11 ans. Des années plus tard, il réunit autour de lui les chanteuses Camille et Sandra Nkaké ainsi qu’une équipe inspirée d’instrumentistes pour interpréter des chants afro-amércains. Un répertoire qui a traversé les siècles notamment grâce au travail de collectage d’Alan Lomax.

Des siècles de chants

Christophe Mink, qui joue de la harpe, du n’goni et de la contrebasse dans Up Above My Head nous explique le travail de l'ethnomusicologue américain.

Sandra Nkaké, Camille et Clément Ducol nous racontent comment ces chants, témoins de souffrances mais aussi de lutte, de résistance, d’espoir et de résistance les ont touchés.

