"Je ne promets jamais l'orgueil"

Antonio Placer propose un concert avec ses chansons les plus "picassiennes" et des jeux musicaux sur certains poèmes du célèbre peintre, en écho à l'exposition "Picasso, au coeur des ténèbres" au musée de Grenoble. Ca se passe à l'auditorium de Grenoble, le samedi 14 décembre à 20h, et c'est gratuit.