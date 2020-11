Jean-Baptiste Sauvage, un artiste qui interagit avec son environnement

L’art de Jean-Baptiste Sauvage est un art in situ : c’est à dire dans le contexte d’une réalité, d’un paysage, d’une ville. Son art sous formes d’installations, d’objets, d’images proposés au regard est jamais le fruit du hasard mais bien un regard confronté à la fois à une histoire et aux responsabilités qui incombent à l’artiste.



Jean-Baptiste Sauvage est venu au Mans pour filmer au vélodrome du Mans et à Piacé La Radieuse deux traversées, l’une dans un circuit, l’autre à travers des paysages, traversées qui sont aujourd’hui projetées sur les vitres des Quinconces: la vitesse y trouve son expression , y croise nos regards.