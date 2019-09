Jean-Claude Caissard, Sylvie Baudino

" Le parfum des roses " (Publication de l'université)

L'histoire des connaissances sur le parfum des roses, de son rôle dans la nature chez les espèces sauvages apparues il y a des millions d'années à la recherche biologique actuelle sur les roses parfumées, en passant par sa diversification dans les roses créées au XIXe et XXe siècles.

Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Jean-Claude Caissard - Sylvie Baudino - Le parfum des roses - Publications de

l’université de Saint-Étienne - 9 €

Dans le cadre de la Fête de la Science, émission-rencontre à la Rotonde avec Jean-

Claude Caissard autour du livre publié par les Publications de l’Université de Saint-

Étienne : Le Parfum des roses.

« Savez-vous que nous avons ici dans la Loire les meilleurs chercheurs au monde dans ce

domaine du parfum des fleurs et notamment des roses » se réjouissait la présidente de

l’Université Jean-Monnet lors de l’inauguration du « Parcours de Loire en roses » à Saint-

Galmier. Référence bien entendu au laboratoire de biotechnologies végétales appliquées aux

plantes aromatiques et médicales de l’Université de Saint-Étienne. Un laboratoire dont la

directrice Sylvie Baudino vient de publier avec Jean-Claude Caissard « Le parfum des roses »

« La rose est une forme vivante domestiquée tout comme les chiens et les chats, c’est-à-dire

qu’il s’agit d’une forme sélectionnée et modifiée par l’homme pour son usage, ici pour son

agrément. C’est même la seule plante non alimentaire qui a suivi toute l’histoire de

l’Homme. »

Les rosiers cultivés sont le résultat de plusieurs millénaires de transformations et des fossiles

de plus de 40 millions d’années, retrouvés dans l’ouest américain, prouvent que l’existence

des roses remonte bien avant l’antiquité. Mais c’est à leur parfum qu’est consacré le livre de

Jean-Claude Caissard et Sylvie Baudino. Un ouvrage scientifique mais dont quelques

digressions historiques raviront les curieux.

Car le passé des hommes est émaillé de récits dans lesquels la rose tient une place à part entre

l’histoire et la légende. Que ce soit Confucius qui évoque la diversité des roses au Palais

Impérial de Pékin, Homère qui rappelle l’onction du corps d’Hector par de l’huile de rose,

Néron qui n’hésite pas à dépenser des millions de sesterces en roses pour un banquet,

Hérodote qui raconte l’exil du roi Midas en Macédoine avec une rose à soixante pétales dans

ses bagages, ou encore Saladin qui lorsqu’il reprit Jérusalem aux Croisés fit purifier la

mosquée d’Omar par de l’eau de rose amenée par une caravane de 500 chameaux.

De belles chroniques qui ne doivent pas faire oublier la mission pédagogique de l’ouvrage.

Mais la rose n’est elle pas la seule création qui puisse permettre de tels subtils vagabondages ?

Vendredi 4 octobre à 18 heures et à la Rotonde de l’Ecole des Mines, 156 cours Fauriel,

enregistrement public sur RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Jean-Claude

Caissard.