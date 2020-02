Jean-Claude Gallotta, le rock Bashung

Il est entré dans la danse par le dessin et le rock, révolutionnant la chorégraphie française au début des années 80. Jean-Claude Gallotta fête aujourd'hui les 10 ans de son spectacle L'Homme à tête de chou, dernier enregistrement d'un certain Alain Bashung reprenant l'album mythique de Gainsbourg. Il nous raconte sa rencontre avec le chanteur, juste avant sa mort, et son approche rock de la danse, jusque dans ses pratiques mêlant professionnels et amateurs.