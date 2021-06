Jean-François Morin : agriculteur, écrivain et éditeur

Entre Fantasy, fantastique et science-fiction, partons à la rencontre de Jean-François Morin. Un homme qui aime le partage, et articule volontiers plusieurs métiers-passion : celui d'agriculteur, d'écrivain, et depuis peu d'éditeur.



Il évoque son parcours, sa passion et l'histoire du lancement de sa maison d'éditions Le Lac aux Fées au micro d'Odile Auger.