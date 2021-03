Jean-Marie Fage à l'honneur au musée Vouland

Jean-Marie Fage n’a jamais cessé de voir le monde en poète et de peindre. Dessinateur et coloriste, il sonde le réel.

Cette exposition au Musée Vouland est née dans le contexte perturbé de la crise sanitaire.

Elle recycle, adapte et réinvente l’exposition Jean-Marie Fage" Tracer la lumière" ouverte au public seulement sept jours avant et neuf après le confinement au centre d’art Campredon de l'Isle-sur-la-Sorgue dont Odile Guichard, directrice du Musée Vouland était co-commissaire et co-scénographe.