Jean Paul Béchu,une revanche sur la Vie ou le parcour d'un bon à rien devenu ch

Placé dans une famille d'accueil dès sa petite enfance , Jean Paul Béchu a longtemps été traité dans sa jeunesse de" bon à rien". Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise informatique d'une centaine de salariés . Mais Jean Paul Béchu sait ce qu'il doit a ceux qui lui on fait confiance et a son tour, grace à sa Fondation Espérancia, aide de nombreux jeunes et moins jeunes dans la formation et la réinsertion.