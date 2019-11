Jean-Paul Bourgier – « Benoît Faure - Roi de la montagne » - Le Pas d’oiseau

Jean-Paul Bourgier

Benoît Faure, roi de la montagne

Biographie d'un coureur connu pour ses qualités de grimpeur qui participa à plusieurs Tours de France de 1926 à 1935. Durant ces Tours il passa en tête de la plupart des grands cols du Tour. Livre illustré d'une vingtaine de photos. Benoît Faure a laissé un nom dans l'histoire du cyclisme… et un surnom : "la Souris". Très populaire dans le Forez.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Jean-Paul Bourgier, qui fut professeur d’histoire et de géographie au Lycée Claude Fauriel est

un amoureux du beau vélo. Chaque année il le manifeste en publiant un livre sur son histoire ou

celle d’un de ses champions.

Aujourd’hui voici l’heure de Benoît Faure. Le plus fort de tous les Faure qui se soient distingués sur

une course cycliste. Plus fort même que le Faure qui déclencha la mémorable bastonnade du col de la

République en 1904.

Benoît Faure c’est « La souris ». Deux fois premier - en 1929 et 1930 - au classement des touristes

routiers du Tour de France. Le champion auquel Henri Desgrange - le père du Tour - décerna le titre

de « Roi des grimpeurs »… tout en soulignant « qu’il descendait comme une chaussette ». Même si

personne n’a jamais vu une chaussette dévaler les cols à vélo.

Benoît Faure qui fit sa première apparition sur une course cycliste en 1919, et qui en 1951 frottait

encore dans les pelotons. Cette année-là il s’aligna même dans Paris-Brest et retour, une course où en

1948 il s’était offert l’échappée du siècle : 538 km en solitaire de Paris aux portes de Brest.

Lors des Tours 1929 - 30 - 31 et 32, passant en tête au sommet des cols mythiques des Alpes et des

Pyrénées, il aurait endossé le maillot à pois sur les Champs Elysées si le maillot avait existé et si la

course y était arrivée.

Benoît Faure c’est aussi l’homme des « courses d’un jour »et dont la pointe de vitesse était redoutable.

Vainqueur au sprint de Paris-Nantes, il immortalisa l’instant en recevant les honneurs, enveloppé dans

le vison de son épouse. Ecureuil patenté du Vél’d’hiv’ de Saint-Étienne il y fera aussi le buzz en

passant la ligne avant sa moto tombée en panne à quelques tours de l’arrivée.

Mais notre roi de la montagne c’est aussi le prince de la bougeotte. Treize domiciles fixes, un

restaurant aux portes de Paris, un autre à Andrézieux, un café à Cosne-sur-Loire, un magasin de

nougats à Montélimar, sa propre marque de vélos à Vals-les-Bains, un commerce de cycles à Alès puis

un autre du côté de Geoffroy-Guichard….pour des adieux en prologue des six jours de Saint-Étienne.

Une cérémonie où Louison Bobet et Raphaël Geminiani accompagnèrent en majesté ses derniers tours

de roue.

Vendredi 15 Novembre à 18 heures et au Musée d’Art et d’Industrie, enregistrement public sur

RCF de l’émission « A plus d’un titre » avec Jean-Paul Bourgier. A 17 H 15, même lieu

enregistrement public d’une « Carte Blanche » avec Jean Marc Chavot pour son roman « Faim

de vélo » Le Pas d’oiseau.