Jeanne d'Arc, un procès pour la postérité

Michel Bernard, écrivain -Le bon coeur, Le bon sens. Deux romans sur Jeanne d'Arc.

Après « Le Bon Cœur », son roman de la Pucelle, l’écrivain livre celui de sa réhabilitation, dans les annés 1450, grâce à Charles VII : « Le Bon Sens ».

Jacques Trémolet de Villers, avocat - Jeanne d'Arc : le procès de Rouen (21 février-30 mai 1431)

Les minutes du procès de Jeanne d'Arc qui dura cent jours en 1431, relues, commentées et éclairées par un avocat de renom. Jacques Trémolet de Villers, en voix off, nous révèle une jeune femme, prétendue analphabète, seule à la barre, capable en réalité de déjouer les pièges des hommes d'Église et de loi qui l'accusent.