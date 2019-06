Jef Aerosol ou les coulisses du street-art 3/5

L’exploration de la semaine nous emmène dans le monde du street-art, ce mouvement artistique réalisé dans la rue et sur les murs de nos villes.

Un artiste nordiste est mis à l’honneur dans le cadre de l’édition de Lille 3000.

C’est Jef Aerosol.

On peut voir ses fresques réalisées au pochoir, dans les métropoles de la région mais aussi partout dans le monde.

L’exposition Suenos nous présente ses oeuvres dans l’église Notre Dame de Lourdes à Marquette (59), jusqu’au 1er juillet.

C’est à ne pas manquer.

Il va nous dévoiler notamment les coulisses de son travai, sur la musique Sweet Angel de son groupe Open Road.



Dans ce troisième épisode, il nous parle de son engament politique au travers de son art, et de celui d'autres street-artistes comme l'anglais Banksy.