Cette semaine on parle de jeux de cuisine avec les jeux de société :



Salade 2 points : un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs, accessible dès 8 ans, d'une durée de 20 à 30 minutes.



Kosmopoli:t : un jeu immersif de coopération et de rapidité, dès 9 ans, pour 4 à 6 joueurs où les parties de 6 minutes s'enchaînent.



Et le jeu vidéo Overcooked 2, familliale, coopératif et drôle, accessible dès 8 ans pour 2 à 4 joueurs avec des parties rapides qui feront rire petits et grands.