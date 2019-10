"Journaliste un jour, journaliste toujours" Le credo de Didier Bailleux

"Courtoisie et professionnalisme" pour un invité de choix Didier Bailleux, ancien directeur général et directeur de la rédaction de TV Mirabelle de 2011 à 2019.

Un parcours professionnel enviable, Europe 1, le parc Astérix and so on et..... la télévision lui fait les yeux doux. Un picard chez les Mosellans et des souvenirs plein les tiroirs!

Didier Bailleux raconte et se raconte au micro de Chantal de La Touanne.