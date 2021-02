Judith Morand et le musée des automates à Limoux.

Invitée : Judith Morand,créatrice, mécanicienne, éclairagiste et comédienne au musée des automates à Limoux.



Le musée des Automates est un musée privé qui a ouvert en juillet 2006 à l'initiative d'une famille de passionnés. Jean-Jacques Achache et Martine Morand ont donné vie à leurs automates, tous plus beaux les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est leur fille Judith qui a repris le flambeau avec autant de passion.